PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach unerlaubtem Fischfang gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.06.2026, gegen 12:04 Uhr, wurde der Polizei Bad Dürkheim mitgeteilt, dass am Schlangenweiher in Bad Dürkheim über einen längeren Zeitraum wiederholt Fischernetze festgestellt worden seien. Bei dem Schlangenweiher handelt es sich um ein Amphibien- und Naturschutzgebiet, in dem das Fischen nicht gestattet ist.

Bei einer Überprüfung stellte die Polizei an der Aussichtsplattform eine mittels Seils im Wasser befestigte Reuse fest. In der Reuse befanden sich mehrere Fische sowie Ködermaterial. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden.

Nach Rücksprache mit dem Ortsvorsteher der Gemeinde Grethen-Hausen lag keine Genehmigung für die aufgestellte Reuse vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Fischwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schlangenweihers gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Ahr
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 10:47

    POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der L454 - Führerschein sichergestellt

    Weisenheim am Sand (ots) - Am 19.06.2026, gegen 09:04 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren ein 55-Jähriger und eine 56-jährige Autofahrerin die L454 in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Zeitgleich beabsichtigte ein 67-jähriger Autofahrer, aus einem ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 18:55

    POL-PDNW: Motorroller umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, den 18.06.2026, wurde im Laufe des Vormittags in der Laustraße, Ecke Friedrichstraße, in Neustadt an der Weinstraße ein bordeauxbrauner Motorroller durch einen bislang unbekannten Täter umgestoßen und hierbei beschädigt. Der Roller war ordnungsgemäß auf einer freien Schotterfläche geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 18:43

    POL-PDNW: Zeugenaufruf- Verkehrsunfall mit Personenschaden in Haßloch

    Haßloch (ots) - Am Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Haßloch im Bereich Kirchgasse/Sandgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Fahrradfahrer. Der 81-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren