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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der L454 - Führerschein sichergestellt

Weisenheim am Sand (ots)

Am 19.06.2026, gegen 09:04 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhren ein 55-Jähriger und eine 56-jährige Autofahrerin die L454 in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Zeitgleich beabsichtigte ein 67-jähriger Autofahrer, aus einem Feldweg auf Höhe des Eyersheimer Hofes auf die Landstraße einzufahren. Während eines Überholvorgangs auf der Gegenfahrbahn kam es schließlich zur Kollision zwischen dem überholenden und dem einfahrenden Auto.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer des überholenden Fahrzeugs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Die L454 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Ahr
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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