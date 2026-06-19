PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorroller umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, wurde im Laufe des Vormittags in der Laustraße, Ecke Friedrichstraße, in Neustadt an der Weinstraße ein bordeauxbrauner Motorroller durch einen bislang unbekannten Täter umgestoßen und hierbei beschädigt. Der Roller war ordnungsgemäß auf einer freien Schotterfläche geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 18:43

    POL-PDNW: Zeugenaufruf- Verkehrsunfall mit Personenschaden in Haßloch

    Haßloch (ots) - Am Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Haßloch im Bereich Kirchgasse/Sandgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Fahrradfahrer. Der 81-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 13:53

    POL-PDNW: Fahrzeugpanne wird zum Verhängnis

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 19.06.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 50-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad am Straßenrand in der Straße Nachtweide in 67433 Neustadt/W. stehend wahrgenommen werden. Während der sich anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann auf dem Nachhauseweg war und das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben war. Während der Überprüfung der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:57

    POL-PDNW: Vermehrte Betrugsversuche

    Bad Dürkheim (ots) - Aktuell kommt es in Bad Dürkheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teil-weise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren