Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorroller umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, wurde im Laufe des Vormittags in der Laustraße, Ecke Friedrichstraße, in Neustadt an der Weinstraße ein bordeauxbrauner Motorroller durch einen bislang unbekannten Täter umgestoßen und hierbei beschädigt. Der Roller war ordnungsgemäß auf einer freien Schotterfläche geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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