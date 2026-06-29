Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet: Polizei bittet um Mithilfe

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu fünf Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss gekommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen in Neuss (22. Juni, 18.30 Uhr bis 23. Juni, 19.15 Uhr, Schwannstraße und 23. Juni, 8 bis 17 Uhr, Maximilianstraße), zwei Einbrüchen in Dormagen (24. Juni, 13 bis 18 Uhr, Röntgenstraße und 28. Juni, 5 Uhr bis 14 Uhr, Moselstraße) sowie einem Einbruchsversuch in Korschenbroich (28. Juni, 1 Uhr, Konrad-Adenauer-Straße). Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110.

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