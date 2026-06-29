Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feldmaschine löst Brand aus

Meerbusch (ots)

Am Freitag, 26. Juni, ist es gegen 18.15 Uhr zu einem Brand auf einem Getreidefeld am Kierster Mühlenweg in Meerbusch-Langst-Kierst gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte bei der Arbeit auf dem Feld eine landwirtschaftliche Maschine Feuer gefangen. Diese konnte gelöscht werden, jedoch sprang der Brand offenbar auf das Feld über. Eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern war betroffen, das Feuer konnte durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Weiterführende Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 02131 3000 entgegen.

Zudem bittet die Polizei gerade in der aktuellen Hitzelage um Vorsicht: Die Vegetation in unserer Region ist die Vegetation ausgetrocknet: Felder, aber auch Gebüsche oder Wälder sind akut Brandgefährdet. Auch fahrlässiges Verhalten - etwa weggeworfene Zigarettenkippen oder sogar Glasscherben - können Feuer auslösen. Seien Sie deswegen besonders umsichtig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell