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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer touchiert Grevenbroicher - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (12.06.), gegen 16:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Grevenbroicher auf einem Gehweg an der Straße "Schanze" in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm ein E-Scooter, welcher mit zwei unbekannten Personen besetzt war, entgegen. Der Fußgänger wich dem E-Scooter aus, wurde jedoch am rechten Arm touchiert und dabei leicht verletzt. Die Unbekannten setzten ihre Fahrt in Richtung Neuenhausener Straße fort. Die beiden Personen auf dem E-Scooter seien männlich, zwischen 14 und 16 Jahre alt und der Fahrer soll eine dunkle Jeans sowie eine dunkle Daunenjacke getragen haben. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie die beiden Personen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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