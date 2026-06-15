Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es im Rhein-Kreis Neuss zu insgesamt acht Einbrüchen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlugen mutmaßliche Einbrecher zweimal in Neuss zu. Es handelte es sich um einen Einbruch sowie einen Einbruchsversuch. In Jüchen, Meerbusch und Rommerskirchen ereignete sich jeweils ein Einbruch. In Dormagen, Grevenbroich und Kaarst kam es jeweils zu einem versuchten Einbruch. Am Montag (08.06.), kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Rath" in Dormagen. Ein Zeuge konnte, gegen 20:07 Uhr, beobachten wie eine unbekannte Person versuchte in eine Wohnung einzudringen. Als der Tatverdächtige angesprochen wurde, flüchtete dieser in Richtung Heesenstraße. Der Unbekannte soll eine dunkle Cappy, einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine graue, kurze Jogginghose getragen haben. Außerdem habe er auf dem rechten Bein ein größeres Tattoo. Am Mittwoch (10.06.) kam es in Rommerskirchen an der Doktorgasse zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als der Hausbewohner, gegen 10 Uhr, zurückkehrte, konnte er durchwühlte Räumlichkeiten feststellen und beobachten, wie eine unbekannte Person aus seinem Garten in Richtung Venloer Straße flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen hebelten zwei unbekannte Tatverdächtige die Terrassentür auf und durchsuchten die Zimmer des Einfamilienhauses. Es wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Der Tatverdächtige sei zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, sportlich gebaut, habe kürzere gelockte Haare und trug eine graue Jogginghose, helle Sneakers, ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Kappe. Er soll eine schwarze Sporttasche bei sich gehabt haben. Das Kriminalkommissariat 14 hat seine Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen Ihres Hauses, dass alle Türen und Fenster verschlossen und gesichert sind. Einen kostenlosen Check, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung noch besser von unbefugten Eindringlingen schützen können, bieten die Experten aus dem Fachbereich Kriminalprävention an. Ein Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden. (14012)

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