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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kabel von Ladesäulen gestohlen

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Freitag, 12. Juni, wurde der Polizei kurz vor 3 Uhr gemeldet, dass offenbar Ladesäulen für Elektroautos auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hessenweg in Büderich beschädigt wurden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass offenbar vier Kupferkabel von zwei Ladestationen entwendet wurden. Eine sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Beamten stellten jedoch fest, dass auch auf dem Parkplatz eines gegenüberliegenden Lebensmittelgeschäfts Kabel offenbar abgetrennt und gestohlen worden waren.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Kabel machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

(-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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