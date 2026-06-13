Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Jungen aus Kaarst angetroffen

Kaarst (ots)

Die beiden 11- und 12-jährigen Jungen, die von einer Einrichtung in Kaarst-Büttgen als vermisst gemeldet wurden (siehe Fahndung vom heutigen Tag https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6293632), konnten durch die Polizei in der Neusser Innenstadt angetroffen werden. Sie wurden wohlbehalten in die Einrichtung zurückgebracht.

Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der jeweilige Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.(sto)

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