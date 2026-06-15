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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Eine Reihe von Autoaufbrüchen in der Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in einer mutmaßlichen Reihe von Autoaufbrüchen, die sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitag 12. Juni, und Sonntag, 14. Juni, ereignet hat. Bisher wurden mehr als 20 Einbrüche in Pkw und Lkw gemeldet, zum Großteil in den Stadtteilen Furth, Hammfeld und der Innenstadt. Bei den Fahrzeugen wurden Fenster eingeschlagen, es wurden Bargeld, Elektrogegenstände und Wertsachen erbeutet. Über die genaue Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zu diesen Fällen aufgenommen. Auch ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät: Das Auto ist kein Safe. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun. Lassen Sie, auch bei kurzer Abwesenheit, keine Wertgegenstände im Auto zurück - schon gar nicht so, dass sie von außen eingesehen werden können. Schließen Sie Ihr Fahrzeug unbedingt ab, schließen Sie alle Fenster und lassen Sie die Lenkradsperre einrasten. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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