Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurückgekehrt

Kaarst (ots)

Seit 12.06. hat die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 13-Jährigen aus Kaarst gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292939).

Dieser kehrte wohlbehalten in die Einrichtung zurück.

Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.(sto)

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