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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurückgekehrt

Kaarst (ots)

Seit 12.06. hat die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 13-Jährigen aus Kaarst gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292939).

Dieser kehrte wohlbehalten in die Einrichtung zurück.

Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.(sto)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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