POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss wieder da

Meerbusch (ots) - In der Nacht zu Freitag, 12. Juni, wurde der Polizei kurz vor 3 Uhr gemeldet, dass offenbar Ladesäulen für Elektroautos auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hessenweg in Büderich beschädigt wurden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass offenbar vier Kupferkabel von zwei Ladestationen entwendet wurden. Eine sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Beamten stellten jedoch ...

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