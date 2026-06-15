Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss wieder da
Neuss (ots)
Am Donnerstag, 11. Juni, veröffentlichten wir per Pressemeldung die Fahndung nach einer 49-Jährigen aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292224). Die gesuchte Frau ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt, die Fahndung wird damit zurückgenommen. Der Link ins Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe bei der Suche. (14015)
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