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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Frau aus Neuss wieder da

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni, veröffentlichten wir per Pressemeldung die Fahndung nach einer 49-Jährigen aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6292224). Die gesuchte Frau ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt, die Fahndung wird damit zurückgenommen. Der Link ins Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe bei der Suche. (14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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