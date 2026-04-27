Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin und Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (25.04.) fuhr ein 18-jähriger Grevenbroicher mit seinem Motorrad und einer 17-jährigen Beifahrerin, gegen 09:45 Uhr, die Nordstraße in Richtung Lindenstraße. Vor dem Motorradfahrer befand sich eine unbekannte Frau in einem Pkw, welche beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Motorradfahrer während des Abbiegevorgangs bereits neben dem Pkw und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fuß der 17-jährigen Beifahrerin und der linken Fahrzeugfront der unbekannten Dame. Die Autofahrerin wendete auf dem Gelände und fuhr in Fahrtrichtung Wevelinghoven weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Ford Focus oder einen schwarzen Kombi handeln.

Zeugen sowie die unbekannte Fahrzeugführerin werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14012)

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