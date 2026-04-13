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POL-NE: Einbrüche in Kaarst, Grevenbroich und Jüchen

POL-NE: Einbrüche in Kaarst, Grevenbroich und Jüchen
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es im Rhein-Kreis Neuss zu insgesamt sechs Einbrüchen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlugen mutmaßliche Einbrecher viermal in Kaarst zu, jeweils eine Tat ereignete sich in Jüchen und Grevenbroich. Konkret wurde in Kaarst am Dienstag, 7. April, zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr an der Rheinstraße sowie zwischen 14 und 15 Uhr, an der Oststraße, am Donnerstag, 9. April, zwischen 10 und 16 Uhr an der Lessingstraße, am Samstag, 11. April, zwischen 12:30 Uhr und 23:15 Uhr an der Uhlandstraße eingebrochen. In Jüchen kam es zwischen Mittwoch, 8. April, und Samstag, 11. April, zum Einbruch an der Garzweiler Allee. In Grevenbroich ereignete sich die Tat am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr an der Erlenstraße in Gustorf.

Das Kriminalkommissariat 14 hat seine Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen Ihres Hauses, dass alle Türen und Fenster verschlossen und gesichert sind. Einen kostenlosen Check, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung noch besser von unbefugten Eindringlingen schützen können, bieten die Experten aus dem Fachbereich Kriminalprävention an. Ein Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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