Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Brand - Zeugin beobachtet verdächtige Person

Neuss (ots)

Am Sonntag (05.04.) konnte, gegen 04:05 Uhr, eine Zeugin beobachten, wie sich eine Person an einem Fahrzeug am Grefrather Weg aufhielt.

Kurz darauf fing das Fahrzeug an zu brennen.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

Die unbekannte Person sei männlich und schwarz gekleidet gewesen und entferne sich in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012).

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