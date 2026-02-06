PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße - Unfallbeteiligter verstorben

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 20.01.2026, 14:55 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße" über einen Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Autofahrer aus Neuss lebensgefährlich verletzt wurde.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6200297

Mit tiefem Bedauern teilen wir heute mit, dass der Mann am 30.01.2026 im Krankenhaus verstorben ist.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Ein internistischer Notfall als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

