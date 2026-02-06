Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße - Unfallbeteiligter verstorben
Neuss (ots)
Mit unserer Pressemeldung vom 20.01.2026, 14:55 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße" über einen Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Autofahrer aus Neuss lebensgefährlich verletzt wurde.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6200297
Mit tiefem Bedauern teilen wir heute mit, dass der Mann am 30.01.2026 im Krankenhaus verstorben ist.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Ein internistischer Notfall als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden.
