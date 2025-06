Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 lebensgefährlich verletzten Personen

Neuss-Grevenbroich (ots)

Am Montag, 30.06.2025, gegen 17:24 Uhr befuhr eine 22-jährige Grevenbroicherin mit ihrem PKW VW die L375 aus Richtung B59 in Richtung Kraftwerk Neurath. In Höhe Gut Ingenfeld geriet sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem PKW in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit dem PKW Mercedes eines 64-jährigen Neusser. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr rausgeschnitten werden. Zwei weitere Personen im Alter von 71 und 67 Jahren, welche sich im Fahrzeug des Neussers befanden, wurden schwer verletzt. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge wurden mit Rettungshubschraubern umliegenden Krankenhäusern zugeführt, die beiden verletzten Mitfahrer wurden mit einem Rettungswagen einem lokalen Krankenhaus zugeführt. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L365 in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

