Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb gelingt die Flucht

Neuss (ots)

Zwei Männer haben am Mittwoch (15.05.), gegen 11:00 Uhr, in einem Elektrofachmarkt am Konrad-Adenauer-Ring Funkgeräte gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten das Duo zwei Walkie-Talkies aus der Verpackung geschnitten und dann versucht, den Kassenbereich zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Als ein Angestellter die Diebe aufhalten wollte, ergriff einer der Täter die Flucht. Der Mitarbeiter nahm umgehend die Verfolgung auf. Um nicht gefasst zu werden, schlug der Mann seinem Verfolger mit einer Bauchtasche ins Gesicht.

Der Unbekannte konnte bislang nicht ermittelt werden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine kurze Hose getragen haben. Zudem hatte er neben einem weißen Pullover, den er um die Schultern hängen hatte, einen Rucksack bei sich.

Der Mitarbeiter des Marktes blieb bei dem Angriff unverletzt.

Der zweite Täter konnte von weiteren Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei ihm handelt es sich um einen 34 Jahre alten, polizeibekannten Litauer ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er hatte die Funkgeräte an sich genommen. Der Festgenommene wird heute Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft im beschleunigten Verfahren beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden, zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell