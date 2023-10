Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Siebenjährige mit Fahrradfahrer zusammengestoßen - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitag, (27.10.), gegen 15:00, kam es auf der Kaarster Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Radfahrer sowie einem siebenjährigen Mädchen, das gemeinsam mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war.

Die beiden warteten an einer Ampel, um die Straße zu überqueren, wobei das Mädchen in Bewegung war. In dieser Zeit wurde das Mädchen von einem Radfahrer, welcher aus Fahrtrichtung Innenstadt in Richtung Kaarst gefahren ist, erfasst.

Durch den Zusammenstoß sind das Mädchen sowie der Radfahrer in ein Gebüsch gefallen.

Der Radfahrer sei anschließend verbal aggressiv geworden und habe sich, ohne seine Personalien anzugeben, entfernt.

Die Mutter des Mädchens gab an, dass der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Siebenjährige zog sich beim Zusammenstoß Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und braune Haare haben. Er trug eine grüne Jacke, dunkle Jeans, einen Rucksack und sei von schlanker Statur. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Herrenfahrrad gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell