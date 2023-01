Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Garagenbrand - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (26.01.) bemerkte ein 51-jähriger Neusser gegen 11:40 Uhr eine Rauchwolke, die offenbar an seiner Garage an der Straße Am Alten Sportplatz aufstieg. Als er nachsah, konnte er im hinteren Bereich seiner Garage eben diese Rauchentwicklung deutlich erkennen.

Löschversuche des Neussers scheiterten, so dass er sich dazu entschloss, sein in der Garage befindliches Fahrzeug herauszufahren.

Das Feuer breitete sich daraufhin stark aus und die hinzugerufene Feuerwehr löschte dieses. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt, eine angrenzende Garage wurde zusätzlich beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 in Neuss hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

