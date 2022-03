Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsinhaberin überrascht Einbrecher - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots)

Am Mittwochabend (23.03.), gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Badener Weg. Ein bislang unbekannter Mann hatte ein Fenster gewaltsam geöffnet und war in eine Wohnung eingestiegen. Dabei wurde er von der Wohnungsinhaberin überrascht und flüchtete ohne Beute.

Der Täter soll schwarze Haare, einen Bart und dunkle Augen haben. Er war mit einer schwarzen Jacke mit roten Applikationen an den Schultern, einer dunkelblauen Jeanshose und einer Kappe bekleidet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Unter dieser Rufnummer sind auch die Experten vom Kommissariat Prävention erreichbar. Unsere Fachleute wissen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Einbrüchen zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell