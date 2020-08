Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch in Dormagen - Die Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Horrem (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.08.) nutzten Unbekannte die kurze Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus im Bereich Weilergasse/Knechtstedener Straße einzubrechen. In einem Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen Zugang über eines der Fenster und durchsuchten den dahinterliegenden Raum nach Wertsachen. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern noch an.

Zeugen war bereits in der Woche zuvor sowie auch am Tattag selbst ein unbekannter Mann aufgefallen, der Spenden für einen Reiterhof sammeln wollte. Er soll etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein und war etwa 55 bis 65 Jahre alt. Ob er im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Auch er könnte aber eventuell etwas gesehen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Informationen sowie allgemeine Tipps finden Sie auch im Netz unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

