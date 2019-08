Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Praxismitarbeiter verhindern Betrug - Tatverdächtige hatten es auf Altgold abgesehen

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (29.08.), gegen 17:45 Uhr, erhielten Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis einen Anruf von einem angeblichen Spendensammler, der sie informierte, dass er jemanden vorbeischicken wolle, um Altgold für eine Spendenorganisation einzusammeln. Da den Praxismitarbeitern der Anruf ungewöhnlich vorkam, informierten sie die Polizei. Die Polizeibeamten konnten so wenig später einen 22-Jährigen aus Bendorf, "in Empfang nehmen". Er machte widersprüchliche Angaben zu seinen Absichten und wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 28-jähriger Tatverdächtiger als mutmaßlicher Komplize ausgemacht werden.

Das gerechtfertigte Misstrauen der Praxismitarbeiter verhinderte in diesem Fall einen Trickbetrug, denn es handelte sich keineswegs um echte Spendensammler. Es stellte sich zudem heraus, dass die beiden Verdächtigen offenbar am gleichen Nachmittag bereits mindestens einmal Erfolg hatten: Mitarbeiter einer weiteren Kaarster Praxis gaben Altgold im guten Glauben als Spende heraus. Über den Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann oder selbst Opfer eines solchen Betruges geworden ist, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell