Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mobile Wache der Polizei informiert in Meerbusch - Kommen Sie vorbei!

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Die Mobile Wache macht, als örtliche "Anlaufstelle" der Polizei, einen Stopp in Meerbusch. Am Donnerstag, dem 18. April 2019, zwischen 13 und 15 Uhr, informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Wache, gemeinsam mit dem Bezirksbeamten für Lank-Latum / Langst-Kierst / Nierst und Ilverich, Herrn Polizeihauptkommissar Bernd Wolters, an der Hauptstraße, in Meerbusch-Lank. Dort werden sie das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürger suchen und stehen für Fragen aller Art an die Polizei zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Fachleuten der Polizei.

Weitere Informationen zum Fahrplan der Mobilen Wache finden Sie auch im Internet unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/mobile-wache-unterwegs-im-rhein-kreis-neuss

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell