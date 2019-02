Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzten Leiter aus Garten - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Mittwoch (27.02.), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:50 Uhr, brachen ungebetene Gäste auf der Ehrlichstraße ein. Die Einbrecher nutzten eine Leiter aus dem Garten für ihre Tatausführung und gelangten damit zu einem Fenster im Obergeschoss. Durch gewaltsames Einschlagen dieses Fensters verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Einfamilienhaus. Nach ersten Informationen der Geschädigten erbeuteten die Einbrecher Schmuck und ein Tablet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise geben kann oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Ehrlichstraße und Umgebung gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Frei zugängliche Gartenutensilien können den ungebetenen Gästen in die Karten spielen. Durch eine Leiter, Harke oder Schaufel an ihrem Haus, liefern Sie den Einbrechern möglicherweise ein Tatwerkzeug. Schließen Sie daher all ihre Gerätschaften weg, sodass kein Unbefugter sie zum Einstieg oder Aufbrechen nutzen kann.

