Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beinah-Zusammenstoß fordert mehrere Leichtverletzte

Neuss (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (27.02.), gegen 16:15 Uhr, befuhr ein Linienbus den "Hamtorwall" aus Richtung "Platz am Niedertor" kommend in Richtung Promenadenstraße. Als ein 53-jähriger Mann aus Essen mit seinem Renault vom Hamtorplatz in den Kreuzungsbereich einfuhr, musste der Busfahrer stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzten sich, nach ersten Erkenntnissen der Hilfskräfte und der Polizei, sechs Passagiere leicht. Einige mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen in der Innenstadt.

