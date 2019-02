Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten mit neon-gelber Kleidung

Grevenbroich-Neurath (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Grevenbroich ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht, zu dem es am Mittwochnachmittag (27.02.) gekommen ist. Nach Informationen von Beteiligten und Zeugen ereignete sich der Unfall wie folgt: Gegen 16:50 Uhr hatte ein 27-jähriger Mann aus Grevenbroich die Kreisstraße 31 aus Richtung Allrath in Richtung Neurath mit einem Audi befahren. Als ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam, musste der junge Mann nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurden sein Audi und ein Leitpfosten beschädigt. Der Entgegenkommende hatte zuvor vor einer Kurve einen anderen Verkehrsteilnehmer überholt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben, der eine auffällige neon-gelbe Weste oder Jacke trug. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

