Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall fordert eine Schwerverletzte

Rommerskirchen-Sinsteden (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.02.) forderte ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 59 eine Schwerverletzte. Gegen 13:10 Uhr musste ein Omnibus verkehrsbedingt am Ortsende Sinsteden in Richtung Rommerskirchen halten. Dahinter hielt ebenfalls eine 54-jährige Jüchenerin mit ihrem Renault. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte der Fahrer eines Ford Transit dies zu spät und schob den Twingo gegen den Bus. Die Fahrerin des Kleinwagens musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen herausgeschnitten werden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Twingo und Transit wurden abgeschleppt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell