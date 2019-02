Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsdienst zieht getunten Audi aus dem Verkehr

Kaarst (ots)

An Altweiber (28.2.) kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes am Morgen einen Audi TT auf der Neusser Straße in Kaarst.

Der "sportliche" Motorenklang war Anlass für die Beamten, etwas näher hinzuschauen. Tatsächlich wurden die speziell geschulten Beamten bereits vor Ort fündig. An dem Fahrzeug waren umfangreiche technische und bauliche Veränderungen durchgeführt worden, die nicht alle vorschriftsmäßig waren. Und so fand sich der Audi kurze Zeit später auf der Hebebühne des TÜV in Neuss wieder. Neben unsachgemäßen Änderungen an der Karosserie, an der Abgasanlage sowie des Luftfilters wurden noch unzulässige Änderungen am Motor festgestellt. Diese und weitere Veränderungen führten im Ergebnis zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Polizisten entstempelten den Wagen vor Ort. Er darf dergestalt nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Neben den Kosten für die Prüfung muss sich der Fahrzeughalter jetzt um einen sachgerechten Zustand sowie eine Neuanmeldung kümmern. Ferner erwartet ihn ein mit 90 Euro sowie einem Punkt bewährtes Bußgeldverfahren.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass getunte Fahrzeuge regelmäßig kontrolliert werden. Aufgrund der Gefährlichkeit, die von nicht fachgerecht durchgeführten Fahrzeugveränderungen ausgeht, wird in jedem Fall konsequent eingeschritten. Dies kann (wie in diesem Fall) bis zur Stilllegung des Wagens gehen.

