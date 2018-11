POL-NE: Ergebnis einer Geschwindigkeitsüberwachung

Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (21.11.) führte der Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Kreis Neuss Geschwindigkeitskontrollen auf der Meerbuscher Straße durch. In der Zeit zwischen 7 und 13:20 Uhr, fielen dabei 95 Verkehrsteilnehmer auf, die schneller waren als die erlaubten 50 km/h. Während die meisten von ihnen mit einem Verwarnungsgeld davon kamen, muss ein Autofahrer nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot rechnen. Er befuhr die innerörtliche Straße mit 106 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße von circa 280 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten. Die Polizei wird ihre Kontrollen weiter fortsetzen. Nicht mehr Verwarnungen und Anzeigen sind hierbei das Ziel der Polizei, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell