POL-NE: Feuer in Lagerhalle - Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Dormagen (ots) - Am Mittwochabend (21.11.), gegen 21:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Siemensstraße in Delrath. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Lagerhalle in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum darauffolgenden Tag an. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nach derzeitigem Informationsstand nicht verletzt. Die Polizei sperrte die Siemensstraße und den Zinkhüttenweg. Aufgrund starker Rauchentwicklung, musste auch die Bundesautobahn 57 bis nach Mitternacht gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell