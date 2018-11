POL-NE: Unfallfahrer flüchtet - Polizei sucht unbekannten "Parkrempler"

Neuss-Nordstadt (ots) - Mittwochabend (21.11.), gegen 20:35 Uhr, schreckten Anwohner durch laute Geräusche auf der Leostraße auf. Offensichtlich hatte ein PKW-Fahrer versucht, zwischen am Straßenrand stehenden Autos einzuparken. Dabei stieß er mehrfach gegen die anderen Wagen. Insgesamt beschädigte der Fahrer eines vermutlich dunklen Daimler Benz sechs, am Fahrbahnrand abgestellte, Autos. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell