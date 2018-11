POL-NE: Nach wiederholter Ruhestörung - Randalierer kam in Polizeigewahrsam

Neuss (ots) - Ein aggressiver Mann beschäftigte, in der Nacht zum Mittwoch (21.11.), Polizeibeamte in der Neusser Innenstadt. Anwohner der Oberstraße hatten sich bereits mehrfach über lautstarke Musik aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses beschwert. Als Polizisten den 18-jährigen Mieter, gegen 01:15 Uhr, nach mehreren vorausgegangenen Einsätzen, zum wiederholten Mal zur Ruhe ermahnten, eskalierte die Situation. Wie angedroht, beabsichtigten die Beamten, den unter Alkoholeinfluss stehenden Randalierer, zur Verhütung weiterer Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam zu nehmen. Mit dieser Maßnahme war der 18-Jährige offenbar überhaupt nicht einverstanden und leistete Widerstand. Um den Neusser unter Kontrolle zu bringen, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der renitente Mann musste sich auf der Polizeiwache einer Blutprobe unterziehen, bis zur Ausnüchterung verblieb er im Gewahrsam der Polizei. Der Mann wird sich in einem Verfahren wegen Widerstands verantworten müssen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell