POL-NE: Unbekannte zündeln an Blumenkübel - Polizei fahndet nach einer Gruppe Jugendlicher

Neuss (ots) - In der Neusser Innenstadt zündelten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (20.11.), gegen Mitternacht, auf dem Gelände einer Schule an der Sternstraße. Dort hatten sie zunächst einen Stapel Papier angefacht und damit einen Blumenkübel in Brand gesteckt. Danach verschwand das Trio, augenscheinlich drei Jungen. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise auf die Flüchtigen werden erbeten unter 02131 3000.

