Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Balve (ots)
Auf dem Rossmann-Parkplatz an der Hönnetalstraße wurde am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr ein grauer Skoda Octavia beschädigt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Octavia, verursachte einen horizontal verlaufenden Kratzer an Kotflügel und Stoßfänger und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Menden, Telefon 02373/9099-0.
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