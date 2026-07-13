POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Iserlohn (ots) - Die Polizei zeigte gemeinsam mit dem Ordnungsamt am Samstag in der Innenstadt Präsenz und stellte mehrere Gegenstände sicher. So wurden insbesondere Fußgängerzone, Fritz-Kühn-Platz und Umgebung ins Visier der Beamten genommen. Dort fand zudem eine Veranstaltung statt. In den Nachmittags- und Abendstunden konnten so vier Messer sichergestellt werden. Sie haben bei einer Veranstaltung nichts zu suchen, ...

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