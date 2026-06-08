Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Weißer VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Menden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Mittwochabend und Freitagabend im Pastor-Fischer-Weg ereignet hat. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 12b geparkter weißer VW Golf wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Verursacher vermutlich beim Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver mit dem vorderen linken Kotflügel des Golfs. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, nimmt die Polizeiwache Menden entgegen. (dill)

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