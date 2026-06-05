PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 3 Fahrverbote an der L692

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Der Verkehrsdienst hat heute zwischen 7-12.30 Uhr die Geschwindigkeit an der L692 gemessen. Von 695 Fahrzeugen waren 167 zu schnell. 87 Fahrer erwartet ein Verwarngeld, 77 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In drei Fällen waren die Fahrzeugführer so schnell, dass als Folge ein Fahrverbot in Frage kommt. Ein Pkw aus dem MK mit 118 bei Tempo 70 war am schnellsten. Warum die Polizei dort steht? Damit sowas nicht mehr vorkommt. Zu hohes Tempo ist eine Hauptunfalluursache. Mit Kontrollen muss immer zu rechnen sein. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:32

    POL-MK: Unfallflucht am Reiterweg

    Iserlohn (ots) - Am vergangenen Montag gegen 19.07 Uhr kam es auf dem Reiterweg, hinter der Fa. Bauking, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 39-jähriger Iserlohner von einem Pkw am Ellbogen erfasst und verletzt wurde. Der Iserlohner kam durch den Zusammenstoß zu Fall und konnte nur noch erkennen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silber/grauen VW Golf mit MK-Kennzeichen handelte. Das Fahrzeug wurde von einer jungen Frau mit längeren dunklen Haaren ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:29

    POL-MK: Diebe am Langen Kamp

    Altena (ots) - Im Laufe dieser Woche wurde versucht, einen am Langen Kamp, im Bereich des Schützenfestgeländes, abgestellten Bauwagen aufzuhebeln. Es blieb bei einem Sachschaden. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 10:28

    POL-MK: Widerstand, Jobbetrug und Unfälle

    Menden (ots) - Ein 18-Jähriger wollte nicht mit zur Blutprobe. Donnerstagabend wurden Streifenbeamte am Bräukerweg auf den Mendener aufmerksam. Sie hielten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Hier ergaben sich Hinweise auf einen Rauschmittelkonsum, es sollte weitergehen zur Blutentnahme auf der Wache. "Scheiß Bullen" und weitere Worte folgten durch den 18-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn mit zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren