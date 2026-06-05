Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 3 Fahrverbote an der L692

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Der Verkehrsdienst hat heute zwischen 7-12.30 Uhr die Geschwindigkeit an der L692 gemessen. Von 695 Fahrzeugen waren 167 zu schnell. 87 Fahrer erwartet ein Verwarngeld, 77 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In drei Fällen waren die Fahrzeugführer so schnell, dass als Folge ein Fahrverbot in Frage kommt. Ein Pkw aus dem MK mit 118 bei Tempo 70 war am schnellsten. Warum die Polizei dort steht? Damit sowas nicht mehr vorkommt. Zu hohes Tempo ist eine Hauptunfalluursache. Mit Kontrollen muss immer zu rechnen sein. (lubo)

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