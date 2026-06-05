POL-MK: Diebe am Langen Kamp

Halver (ots) - Eine 72-jährige Halveranerin ist auf Bank-Betrüger hereingefallen. Am Fronleichnams-Feiertag meldete sich am Morgen ein Unbekannter. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und frage die Seniorin, ob sie gerade eine Überweisung über 500 Euro getätigt habe. Als die Halveranerin das verneinte, übergab er das Gespräch angeblich an einen Techniker, der das Geld zurückholen könne. Der forderte anschließend ein Foto ihrer Bankkarte nebst PIN. Die Frau ...

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