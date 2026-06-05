Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe am Langen Kamp
Altena (ots)
Im Laufe dieser Woche wurde versucht, einen am Langen Kamp, im Bereich des Schützenfestgeländes, abgestellten Bauwagen aufzuhebeln. Es blieb bei einem Sachschaden. (cris)
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