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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe am Langen Kamp

Altena (ots)

Im Laufe dieser Woche wurde versucht, einen am Langen Kamp, im Bereich des Schützenfestgeländes, abgestellten Bauwagen aufzuhebeln. Es blieb bei einem Sachschaden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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