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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: iPhone-Raub und Autodiebstahl

Hemer (ots)

Der Versuch, ein iPhone online zu verkaufen, endete am Donnerstag in einem Raub. Eine 28-jährige Hemeranerin bot ihr iPhone 17 Pro Max in einem Online-Portal an. Ein Interessent meldete sich und beide Seiten vereinbarten eine Übergabe vor der Haustür. Das ist normalerweise der beste Weg, für einen Tausch Ware gegen Geld. Ein 35-jähriger Bekannter der 28-jährigen übernahm die Verhandlungen, die jedoch eine überraschende Wendung nahmen: Der Interessent riss dem Bekannten das Gerät aus der Hand, stieß ihn zurück, besprühte den Verkäufer mit Pfefferspray und flüchtete zusammen mit zwei weiteren Männern mit einem Fahrzeug. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Keine zehn Minuten nach dem Notruf stoppte eine Polizeistreife den Fluchtwagen an der Märkischen Straße. Die beiden Fahrzeuginsassen (18 und 22 Jahre) aus Bochum wurden vorläufig festgenommen. Ein dritter Tatverdächtiger ist flüchtig. Die Polizei fand in dem Fahrzeug unter anderem diverse Mobiltelefone, Pfefferspray, eine PTB-Waffe, eine Machete und einen Baseballschläger. Die Beamten stellten die Gegenstände und das Fahrzeug sicher. Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Raubes auf Straßen, Wegen oder Plätzen sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Verkäufer wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht, dort aber später entlassen.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an Siemensstraße ein weißer Toyota Highlander gestohlen. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch im Besitz des Halters. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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