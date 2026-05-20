Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabel gestohlen
Altena (ots)
Zwischen dem vergangenen Mittwoch und gestern wurden diverse Kabel aus drei Scheunen "Zum Hohle" in Altroggenrahmede gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0235291990 entgegen. (lubo)
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