POL-MK: Kabel gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Zwei Mal brannte es gestern und vorgestern in Lüdenscheid. Am Montag wurde gegen 9.30 Uhr eine Plane an einem Baugerüst an der Lösenbacher Landstraße in Brand gesetzt. In der Nacht auf Dienstag brannten gegen 2 Uhr Altpapiercontainer an der Talstraße. Nun ermittelt die Kripo zu den Umständen und bittet unter der 0235190990 um Hinweise. An der Werdohler Landstraße gerieten Montagnachmittag ein ...

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