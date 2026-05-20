Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabel gestohlen
Meinerzhagen (ots)
In der Nacht zum Dienstag wurden Kabel an einem Steinbruch an der Listerstraße entwendet. Die Kripo ermittelt und bittet unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)
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