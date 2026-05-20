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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände und Streit zwischen Rad- und Pkw-Fahrer

Lüdenscheid (ots)

Zwei Mal brannte es gestern und vorgestern in Lüdenscheid. Am Montag wurde gegen 9.30 Uhr eine Plane an einem Baugerüst an der Lösenbacher Landstraße in Brand gesetzt. In der Nacht auf Dienstag brannten gegen 2 Uhr Altpapiercontainer an der Talstraße. Nun ermittelt die Kripo zu den Umständen und bittet unter der 0235190990 um Hinweise.

An der Werdohler Landstraße gerieten Montagnachmittag ein Radfahrer und ein Autofahrer aneinander. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus. Nach gegenseitigen Überholmanövern an einer Ampel kam es gegen 15.40 Uhr an einer Parkbucht nahe der Bräuckenstraße zur Auseinandersetzung. Dem Radfahrer wurde ein gewolltes Ausbremsen des Pkw vorgeworfen. Danach sei der 41-jährige Radler aus Werdohl im weiteren Verlauf gestürzt. Dem 38 Jahre alten Autofahrer aus Herscheid wird wiederum vorgeworfen, dass er den Radler im Streit zu Boden gezerrt habe. Nun ermittelt die Polizei zu den Umständen und bittet Zeugen um Mithilfe zur Aufklärung. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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