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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag: Über 340 Verwarnungsgelder und 32 Anzeigen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten an sieben Messstellen im Kreisgebiet mehrere tausend Fahrzeuge mittels Radar- und ESO-Technik. Im Fokus standen unter anderem Aktionen im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit.

Den größten Kontrolleinsatz gab es in Werdohl-Beul auf der L 655 (Höhenweg). Zwischen 09:43 Uhr und 16:30 Uhr passierten 3130 Fahrzeuge die ESO-Messstelle. Hier registrierten die Beamten 276 Verwarnungsgelder und 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der unrühmliche Spitzenreiter, ein PKW mit MK-Kennzeichen, wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 80 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

In Balve-Volkringhausen auf der Mendener Straße wurden von 07:15 Uhr bis 09:15 Uhr insgesamt 640 Fahrzeuge mittels Radar überprüft. 15 Autofahrer kamen in den Verwarngeldbereich. Der Höchstwert lag innerorts bei 66 km/h bei erlaubten 50 km/h (PKW, MK).

Auf der Arnsberger Straße in Beckum folgten von 09:20 Uhr bis 10:35 Uhr Kontrollen von 139 Fahrzeugen. Es gab 17 Verwarnungsgelder und drei Anzeigen. Ein PKW aus dem Märkischen Kreis fiel innerorts in der 30er-Zone mit 59 km/h auf.

Am Nachmittag richteten die Beamten eine Radarkontrolle auf der Langholthauser Straße in Garbeck ein (15:55 Uhr bis 18:15 Uhr). Bei 166 gemessenen Fahrzeugen gab es vier Verwarnungsgelder und eine Anzeige. Der Höchstwert lag hier außerorts bei 96 km/h statt der erlaubten 70 km/h (PKW, MK).

Auch im Stadtgebiet Hemer kam es zu drei Kontrollen. Auf dem Stübecker Weg wurden zwischen 11:25 Uhr und 12:30 Uhr 37 Fahrzeuge gemessen. Es blieb bei zwei Verwarnungsgeldern. Der Spitzenwert lag innerorts bei 44 km/h in einer 30er-Zone (PKW, MK).

Auf der Altenaer Straße passierten von 13:55 Uhr bis 15:30 Uhr 400 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten erhoben zehn Verwarnungsgelder und fertigten eine Anzeige. Ein PKW (MK) überschritt das Tempolimit innerorts mit gemessenen 69 km/h statt 50 km/h.

Zuletzt wurde von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr auf der Deilinghofer Straße in Deilinghofen gemessen. Von 300 Fahrzeugen waren 19 im Verwarngeldbereich, zwei Fahrer erhielten eine Anzeige. Ein außerhalb geschlossener Ortschaft kontrollierter PKW mit EN-Kennzeichen war mit 83 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Kreisgebiet konsequent fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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