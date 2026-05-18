Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer mit 133 statt der erlaubten 70 km/h geblitzt - Kontrollen der Polizei

Plettenberg/ Herscheid (ots)

In Herscheid und Plettenberg hat die Polizei am Sonntag Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Der Verkehrsdienst kontrollierte vor allem in Herscheid und Plettenberg das Tempo und das Verhalten von Kradfahrern. Insgesamt 172 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell; 41 erhalten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 16 der Verstöße betreffen Kradfahrer; vier davon führen zu Fahrverboten. Insbesondere an der B236 in Siesel gab es zwei traurige Spitzenreiter. Schnellster Kradfahrer: 133 km/h bei 70 km/h erlaubt (Niederländer). Schnellster Pkw-Fahrer: 113 km/h bei 70 km/h erlaubt (Märkischer Kreis). In Plettenberg-Mülhoff wurde zudem ein Pkw aus dem MK mit 91 km/h bei Tempo 50 an der L561 erwischt. Unter weiteren 17 Verstößen befanden sich zudem: ein falsches Kennzeichen (Zweirad), zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und ein nicht versichertes Zweirad. Vier Zweiräder befanden sich zudem in mangelhaftem technischem Zustand. Zudem stand ein Pkw-Fahrer unter Cannabis-Einfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Fahrverbot verhängt. Die Polizei wirbt um gegenseitige Rücksicht und wird auch in den kommenden Wochen die Verkehrsteilnehmer unter die Lupe nehmen. (lubo)

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