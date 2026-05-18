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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Kierspe/Altena (ots)

Bezugsmeldung vom 17.05.2026 - 08:35:

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet im Zeitraum zwischen 15.05.26, 14:00h bis 17.05.26, 08:00h (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6276170)

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Kierspe. Der bisher unbekannte Fahrer eines Transporters hatte einen Fußgänger angefahren, ihn verletzt und war anschließend geflüchtet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen IVECO Transporter mit MK-Kennzeichen. Auf dem Fahrzeug ist in grüner Aufschrift u.a. "HAUSMEISTERSERVICE" und verschiedene Dienstleistungen in schwarzer Schrift aufgebracht. Der Wagen soll auch häufiger im Stadtgebiet Altena im Bereich der Nette unterwegs sein.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer kann Angaben zum Verbleib / aktuellen Standort des Transporters machen? Wo kann man es antreffen? Zeugen, die das Fahrzeug sehen, werden gebeten, sich unmittelbar über Notruf 110 an die Polizei zu wenden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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