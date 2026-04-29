Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Lüdenscheid (ots)
Ein Unbekannter steckte sich Lebensmittel eines Supermarktes am Sternplatz in seine Jackentasche. Weiter beleidigte er die Mitarbeiterin des Supermarktes und schlug dieser mit der rechten Faust in das Gesicht. Dem Tatverdächtigen gelang es eine Flasche Whiskey zu entwenden. Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Das Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Fotos gibt es unter: https://polizei.nrw/fahndung/202173 (lubo)
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