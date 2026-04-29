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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter steckte sich Lebensmittel eines Supermarktes am Sternplatz in seine Jackentasche. Weiter beleidigte er die Mitarbeiterin des Supermarktes und schlug dieser mit der rechten Faust in das Gesicht. Dem Tatverdächtigen gelang es eine Flasche Whiskey zu entwenden. Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Das Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Fotos gibt es unter: https://polizei.nrw/fahndung/202173 (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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