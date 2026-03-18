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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaukasten der Dorfgemeinschaft abgeschlagen

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag am Pieneweg einen Schaukasten der Dorfgemeinschaft Himmelmert. Der oder die Täter schlugen den hölzernen Kasten ab. Die Polizei erhielt Dienstagnachmittag Kenntnis vom Sachverhalt und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen werden unter 02391/9199-0 entgegen genommen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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