Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schaukasten der Dorfgemeinschaft abgeschlagen
Plettenberg (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag am Pieneweg einen Schaukasten der Dorfgemeinschaft Himmelmert. Der oder die Täter schlugen den hölzernen Kasten ab. Die Polizei erhielt Dienstagnachmittag Kenntnis vom Sachverhalt und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen werden unter 02391/9199-0 entgegen genommen. (dill)
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