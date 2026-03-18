POL-MK: Schaukasten der Dorfgemeinschaft abgeschlagen

Iserlohn (ots) - Nachdem eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto im Fahndungsportal erschien, wurde ein seit gestern vermisster Senior aus Iserlohn aufgefunden. Die Polizei klärt derzeit die Umstände seines Verschwindens und bedankt sich für die Hinweise. Die Fahndung wird aus dem Fahndungsportal entfernt. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

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