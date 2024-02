Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtige leistet Widerstand im Polizeigewahrsam

Raub auf Tankstelle

Angriff mit Toaster

Mehrere Diebstähle in Kneipe

Lüdenscheid (ots)

Am Freitag- und Samstagabend brannten in Lüdenscheid insgesamt zwei Papiercontainer an den Anschriften Am Lehmberg und Christine-Schnur-Weg. Im Rahmen des zweiten Brandes konnte ein Zeuge eine polizeibekannte 21-jährige Lüdenscheiderin dabei beobachten, wie sie etwas in den betroffenen Container warf und dieser kurz darauf brannte. Die Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf ging die Tatverdächtige im Polizeigewahrsam auf einen Beamten los und traf diesen mit einem Tritt am Bein. Die Polizei ermittelt nun Sachbeschädigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (dom)

Am Sonntagmorgen betrat ein zunächst unbekannter Täter eine Tankstelle an der Heedfelder Straße und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Kassenbestände. Nachdem dem Tatverdächtigen eine mittlere dreistellige Summe ausgehändigt wurde, verließ dieser die Tankstelle. Im weiteren Einsatzverlauf konnte ein 25-jähriger Lüdenscheider als Tatverdächtiger ermittelt und zunächst vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Vernehmung wurde der Tatverdächtige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. (dom)

Am Samstagmorgen soll in einer städtischen Unterkunft an der Leifringhauser Straße ein 41-jähriger Lüdenscheider einen 37-jährigen Lüdenscheider mit einem Toaster gegen den Hals geschlagen haben. Der 37-jährige Lüdenscheider wies leichte Verletzungen auf und wurde zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (dom)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen in einer Gaststätte am Kirchplatz zwei Gäste bestohlen worden sein. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete hierbei insgesamt zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell