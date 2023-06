Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Kalkar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Rollerfahrer ereignete sich am Mittwoch (28. Juni 2023) in Wisselward. Gegen 07:30 Uhr war ein 39-Jähriger aus Emmerich in einem Seat Altea auf der Waysche[n] Straße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Straße Zum Wisseler See weiter geradeaus in Richtung Kalkar überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Motorroller eines 17-Jährigen aus Bedburg-Hau, der vorfahrtberechtigt auf der Straße Zum Wisseler See unterwegs war. Durch die Kollision verletzte sich der Jugendliche schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt. An dem PKW und dem Motorroller entstand jeweils Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell