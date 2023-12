POL-MK: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Lüdenscheid (ots) - Ein 47-jähriger Mann hat am Montag gegen 14 Uhr Backware in einem Discounter an der Bräuckenstraße gestohlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn, wie er Backwaren aß und anschließend weitere Backwaren und Tomaten in seinen Rucksack steckte. Weil er in seiner Jackentasche eine kleine Machete dabeihatte, bekam er eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls als Diebstahl mit Waffen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

